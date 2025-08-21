Tmerr në SHBA! Gruaja vret burrin dhe dy fëmijët, më pas i jep fund jetës, mbijeton vetën 3-vjeçari

SHBA- Një ngjarje e rëndë është në New Hampshire në SHBA ku një grua 34-vjeçare vrau bashkëshortin dhe dy fëmijët e tyre përpara se t’i jepte fund jetës së saj. Emily Long u gjet e vdekur me një plagë me armë zjarri në kokë. Autoritetet kanë dyshime se ajo fillimisht vrau bashkëshortin e saj 48-vjeçar, Ryan Long dhe dy fëmijët e tyre, Parker, 8 vjeç, dhe Ryan, 6 vjeç. Të dy fëmijët u qëlluan në kokë, ndërsa babai i tyre i cili po luftonte me kancerin u qëllua disa herë.
Fëmija trevjeçar i çiftit është i vetmi i mbijetuar dhe brenda shtëpisë. Ai tani është nën kujdesin e anëtarëve të familjes. Shkaqet e kësaj ngjarjeje të rëndë mbetet të paqarta. 34-vjeçarja punonte si menaxhere për një rrjet restorantesh dhe postonte shpesh video në mediat sociale duke përshkruar dëshpërimin që përjetoi ndërsa burri i saj përballej me kancerin.
Në një video në TikTok vetëm dy ditë para vrasjes së së hënës, Emily rrëfeu se ishte "shumë e dëshpëruar" ndërsa përpiqej të rivendoste normalitetin në shtëpi, ndërsa shëndeti i burrit të saj përkeqësohej.
"Jam e vendosur të krijoj normalitet. Po luftoja shumë dhe isha vërtet e dëshpëruar dhe thjesht u mbylla në vetvete dhe doja vetëm të isha me fëmijët dhe burrin tim. Megjithatë, po bëj një ndryshim dhe ai fillon sot… Dhe jam e vendosur të dal nga depresioni im dhe ta bëj këtë për familjen time", tha 34-vjeçarja.
