Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘Po më arrestojnë’! Alarmoi gjithë shtetin, ish-zv.drejtori i AKSHI-t Daniel Shima rikthehet në shtëpi. ‘Isha në jug pas një konflikti me të dashurën’!
Transmetuar më 21-08-2025, 08:07

TIRANË- Ish-zëvendësdrejtori i Përgjithshëm i AKSHI-t, Daniel Shima është kthyer pranë familjes një ditë pasi u denoncua në polici si person i zhdukur. Familjarët e tij humbën kontaktet me të mesditën e së mërkurës. Në komunikimin e fundit ai u kishte bërë me dije familjarëve se po e ndalonte policia.

Pas kontaktin e fundit me familjen i ka pasur mesditën e kësaj të mërkure ku u ka treguar se po e ndalonte policia. Pas kthimit në familje ai është shprehur se ka qenë në jug të vendit pas një konflikti që kishte pasur me të dashurën e tij.

Megjithatë Shima nuk tha shpjegime për mesazhin që nisi në drejtim të familjarëve, ku thoshte se po e arrestojnë. Ky mesazh solli që famijarët më pas të interesohen pranë uniformave blu dhe aty mësuan se Danieli nuk është ndaluar nga policia.

Menjëherë pas këtij lajmi ata kanë bërë denoncim në komisariatin numër 1 për zhdukjen e tij. Për këtë rast policia nisi hetimet në dy pista, e para ajo e rrëmbimit dhe e dyta ajo e inskenimit të zhdukjes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...