Aksident gjatë natës në Durrës. Automjeti përplaset me 4 të tjera të parkuara!

Transmetuar më 21-08-2025, 07:24
Një aksident ku janë përfshirë disa makina ka ndodhur mbrëmjen e së mërkurës në rrugën “Vllazërimi” në Durrës.
Një automjet, shoferi i të cilit ka humbur kontrollin duke goditur edhe katër mjete të tjera të parkuara anës rrugës.
