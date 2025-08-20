Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Plumba për një vend parkimi, arrestohet autori i plagosjes në Durrës
Transmetuar më 20-08-2025, 22:52

Është arrestuar Altin Lekegega, autori i dyshuar i plagosjes me armë zjarri të ndodhur këtë të mërkurë në Durrës.

Ngjarja ndodhi pas një sherri për një vend parkimi në Hamallaj, ku Liridon Rama u qëllua me armë zjarri nga Lekgega. Pas ngjarjes autori arriti të arratisej duke u larguar me një makinë tip “Toyota Yaris”. Por arratia e tij ka marrë fund pas gati 5 orësh. Altin Lekegega u arrestua nga policia dhe ndodhet në komisariatin e Durrësit ku edhe po merret në pyetje për ngjarjen.

Nga informacionet paraprake mësohet se ai ka pohuar se gjithçka kishte ndodhur për shkak të një konflikti që nisi për një vendparkimi. Ndërkohë, 28-vjeçari Rama raportohet se ndodhet në spital, në gjendje të rëndë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...