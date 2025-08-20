Pse Trump ka gjithmonë lëkurën ngjyrë portokalli!

Fytyra e Donald Trump pothuajse gjithmonë duket me grim, por nuk ka qenë gjithmonë kështu. Edhe para mandatit të tij të parë në detyrë, Presidentit të SHBA-së Donald Trump iu desh të duronte shumë komente për lëkurën e tij portokalli.
Siç ndodh shpesh, shpjegimet e disa ekspertëve dhe arsyet e vetë Trumpit janë shumë të ndryshme. Si e shpjegon vetë Trump ngjyrën e lëkurës së tij dhe çfarë besojnë ekspertët se është shkaku?
Trump vuan nga pamjaftueshmëria venoze. Çfarë thotë vetë Trump?
Në një fjalim të vitit 2019, Trump tha për celulitin e tij: “Drita nuk është e mirë, unë gjithmonë dukem portokalli” – në atë kohë, ai fajësoi llambat që kursejnë energji. Në vitin 2023, ai u ankua për një “foto të madhe portokalli” të pahijshme të vetes në Fox Neës.
Në përgjithësi, Presidenti i 47-të i Shteteve të Bashkuara duket se e vlerëson ngjyrën e lëkurës së tij disi ndryshe nga publiku: “Unë kam lëkurën më të bardhë sepse nuk kam kurrë kohë të dal në diell”, shpjegoi ai në një aktivitet fushate në Michigan në vitin 2024.
Në shumë foto, është e qartë se fytyra e Trump nuk duket njëtrajtësisht portokalli: buzët dhe zona e syve janë shpesh më të çelëta dhe ngjyra zvogëlohet drejt veshëve dhe qafës.
Nga vjen nuanca portokalli e lëkurës? Teoria më e zakonshme është se ai përdor krem vetënxirës. Dr. Tina Alster, dermatologe dhe këshilltare mjekësore në Shtëpinë e Bardhë, ishte e bindur që në vitin 2019: “Ai duket më shumë portokalli sesa i nxirë”.
Megjithatë, ajo tha gjithashtu se lëkura e tij tregonte tashmë dëmtime nga dielli, të cilat mund të kenë ardhur edhe nga nxirja artificiale, sepse rrezet natyrale të diellit përbëhen nga rrezet UV-A dhe UV-B.
Për të siguruar që nxirja e dëshiruar të zhvillohet veçanërisht shpejt, doza e rrezeve UV-A rritet artificialisht. Rrezet e dëmshme UV-B filtrohen kryesisht. Kjo është arsyeja pse nxirja artificiale duket më shumë portokalli sesa kafe, dhe djegiet nga dielli janë të rralla.
Thuhet gjithashtu se Trump vuan nga gjendja inflamatore e lëkurës, rosacea, dhe po merr antibiotikë për të. Nxirja artificiale dhe produktet vetë-nxirëse janë veçanërisht të dëmshme për këtë gjendje të lëkurës. Rrezatimi UV në krevatet e rrezitjes mund të shkaktojë një përkeqësim të rosaceas, ndërsa produktet vetë-nxirëse mund ta irritojnë më tej lëkurën.
Megjithatë, grimieri Kriss Blevens, i cili ka bërë grimin e çdo presidenti që nga Jimmy Carter, konfirmoi për “Fast Company”: “Duke qenë se ia kam bërë grimin Trump disa herë, mund t’ju them se fytyra e tij – pa grim – ndonjëherë dukej më e bronztë se pjesa tjetër e tij. Mendoj se ai përdor krem vetë-nxirës.”
