Asani prezantohet te klubi legjendar
Transmetuar më 20-08-2025, 22:12

Jasir Asani është zyrtarisht lojtar i klubit legjendar iranian Esteghlal. Sulmuesi shqiptar kalon nga Gwang-ju për një shifër që raportohet të jetë rreth 1 milion euro, duke nisur kështu një kapitull të ri në karrierën e tij ndërkombëtare.

Ndryshe nga plani fillestar që e parashikonte bashkimin me ekipin në janar, marrëveshja u përshpejtua dhe klubi e ka sulmuesin në dispozicion menjëherë, duke lënë të kënaqura të gjitha palët e përfshira.

Esteghlal konsiderohet një nga klubet më të njohura dhe më të mbështetura në Iran, dhe tifozët kanë treguar entuziazmin e tyre duke uruar Asanin në rrjetet sociale.

Pas aventurës së tij në Korenë e Jugut, sulmuesi shqiptar nis një eksperiencë të re, ndërsa të gjithë sytë janë tek performanca e tij në kampionatin iranian.

Pas muajsh spekulimesh dhe ndryshimesh të datave, historia e transferimit të Asanit te Esteghlal duket se ka gjetur fundin e saj, duke i dhënë këtij kapitulli të merkatos një përfundim të ngjashëm me një telenovelë për futbollin shqiptar.

