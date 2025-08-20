Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjendet i pajetë në banesë një burrë në Durrës
Transmetuar më 20-08-2025, 20:57

Durrës, 20 gusht 2025 – Një shtetas rreth 55-vjeçar është gjetur i vetëvarur në ambientet e shtëpisë së tij në lagjen nr.17.

Trupi i pajetë është zbuluar nga familjarët, të cilët kanë njoftuar menjëherë policinë dhe shërbimin e Urgjencës. Sipas informacioneve paraprake, viktima vuante nga probleme të shëndetit mendor.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e kësaj ngjarjeje tragjike.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

