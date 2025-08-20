Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Ishin nisur në operacion shpëtimi, jet ski i policisë përplaset me një jet ski ku ndodheshin dy shtetas. Një i plagosur në spital
Transmetuar më 20-08-2025, 20:21

Vlorë, 20 gusht 2025 – Rreth orës 18:20, pas një njoftimi për një shtetas me kanoe që kërkonte ndihmë në zonën e Jonufrës, shërbimet e Policisë Kufitare janë nisur menjëherë drejt vendngjarjes.

Gjatë lundrimit për të ofruar ndihmë, mjeti lundrues tip jet ski i Policisë Kufitare është përplasur me një tjetër jet ski, ku ndodheshin dy shtetas. Për pasojë, drejtuesi i mjetit privat ka pësuar dëmtime të lehta.

Autoritetet kanë nisur procedurat hetimore nën drejtimin e Prokurorisë, në bashkëpunim me Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore (AMP), me qëllim zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...