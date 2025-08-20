Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zhduket ish-zv.drejtori i AKSHI-t/ Familjarët bëjnë denoncimin, policia nis menjëherë kontrollet
Transmetuar më 20-08-2025, 19:30

Tiranë- Daniel Shima, ish-zv.drejtori i AKSHI-t është denocuar si person i zhdukur ditën e sotme në Polici. Mësohet se kanë qenë familjarët e Shimës ata që kanë bërë denoncimin.

Familjarët kanë deklaruar para bluve se kanë humbur kontaktet me të prej paradites së sotme. Menjëherë pas denocimit, Policia ka nisur kontrollet për gjetjen e tij.

Daniel Shima ka mbajtur për disa kohë postin e nëndrejtorit të AKSHI-t, detyrë nga e cila është larguar në vitin 2024.

