Zhduket ish-zv.drejtori i AKSHI-t/ Familjarët bëjnë denoncimin, policia nis menjëherë kontrollet

Tiranë- Daniel Shima, ish-zv.drejtori i AKSHI-t është denocuar si person i zhdukur ditën e sotme në Polici. Mësohet se kanë qenë familjarët e Shimës ata që kanë bërë denoncimin.
Familjarët kanë deklaruar para bluve se kanë humbur kontaktet me të prej paradites së sotme. Menjëherë pas denocimit, Policia ka nisur kontrollet për gjetjen e tij.
Daniel Shima ka mbajtur për disa kohë postin e nëndrejtorit të AKSHI-t, detyrë nga e cila është larguar në vitin 2024.
