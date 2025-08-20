Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Shira të rrëmbyshëm në veri të Italisë. Përmbytje dhe situatë emergjente në mjaft zona. Humb jetën një person
Transmetuar më 20-08-2025, 16:55

ITALI- Një burrë 40-vjeçar, i cili rezultonte i zhdukur që nga pasditja e së martës në Siçili, është gjetur i vdekur pasi moti i keq përfshiu të gjithë Italinë. Sipas mediave të huaja mjeti i tij u mor para nga përroi i lumit Crisa, i cili doli nga shtrati për shkak të shirave të rrëmbyeshëm në zonën Leonforte, në provincën e Ennës. Më pas forcat e shpëtimit gjetën trupin e tij pas një kërkimi që zgjati disa orë.

Në të njëjtën kohë, ngjarjet ekstreme të motit po intensifikohen në pjesën veriore të vendit. Në Milano, shirat e rrëmbyeshëm i detyruan autoritetet të mbyllin hapësirat publike, ndërsa shërbimet mbeten në gatishmëri për shkak të rritjes së nivelit të lumit Lambro.

Një alarm portokalli është vendosur në tre rajone, Lombardia, Emilia Romagna dhe Liguria, me autoritetet lokale që u bëjnë thirrje qytetarëve të shmangin udhëtimet e panevojshme dhe të marrin masa vetëmbrojtëse. Në të kundërt, në Italinë qendrore, kushtet e motit mbeten të buta, me temperatura të larta që vazhdojnë pas valës së zgjatur të të nxehtit që i parapriu asaj.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...