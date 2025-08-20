Bien nga lartësia 2 punëtorë ndërtimi në Tiranë

Dy aksidente në punë janë regjistruar gjatë orëve të fundit në kantieret e ndërtimit të pallateve në Tiranë, ku dy punëtorë u plagosën pasi ranë nga lartësia. Fatmirësisht, të dy ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Në rastin e parë, nën hetim është vënë A. Ç., 46 vjeç, administrator i një firme ndërtimi, pasi punëtori Q. B., 43 vjeç, ra nga lartësia e një objekti dhe ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve.
Ndërsa në rastin e dytë, u procedua penalisht E. M., 33 vjeç, përgjegjës sigurie, pasi gjatë punës u aksidentua punëtori B. H., 46 vjeç, i cili po ashtu ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën.
