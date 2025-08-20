Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
E frikshme në aeroportin e Malpensës! Një person i vë flakën sportelit të biletave
Transmetuar më 20-08-2025, 13:45

Një ngjarje e frikshme ndodhi mëngjesin e së mërkurës në Terminalin 1 të Aeroportit të Malpensës, pas një zjarri të shkaktuar nga hedhja e lëngut të ndezshëm në sportelin 13 të Check-in.

Forcat e rendit dhe personeli i sigurisë ndaluan një burrë, duke parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të incidentit.

Ngjarja ndodhi para orës 11:00, kur shërbimet e emergjencës morën disa thirrje për ndihmë, duke raportuar një person të shqetësuar dhe zëra që mund të dukeshin si të shtëna. Në realitet, individi spërkati sportelin me lëng të ndezshëm dhe dëmtoi gjithashtu strukturën me një çekiç.

Burri, i huaj dhe i lindur në Mali, është banor ligjor në vend dhe nuk ka precedentë penalë. Ai mban një leje mbrojtjeje ndërkombëtare deri në vitin 2027 dhe është i arrestuar për dëmtime të rënda, pa shkaktuar lëndime tek të tjerët.

Zona u rrethua menjëherë nga forcat e rendit, ndërsa zjarrfikësit e aeroportit shuan flakët në pak minuta. Departamenti i zjarrfikësve raportoi se evakuimi i terminalit ishte i domosdoshëm për arsye sigurie, por operacionet e aeroportit vazhduan pa ndërprerje të konsiderueshme të trafikut ajror.

Pamjet e ngjarjes u shpërndanë shpejt në mediat sociale, ku dëshmitarët i përshkruan momentet si “çmenduri” dhe “të frikshme”.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

