Zhduket lushnjari, familja kërkon ndihmë për ta gjetur

LUSHNJE- 44-vjeçari, Florian Simon Gjermeni prej ditës së djeshme ka humbur kontaktet me familjen e tij. Hera e fundit që ka kontaktuar me familjen ka qenë në orën 18:00 dhe që nga ai moment ka humbur kontatet me ta.
Familjarët e tij janë të shqetësuar për fatin e tij dhe kërkojnë informacion rreth tij për gjentjen sa më parë të 44-vjeçarit. Për çdo informacion që mund të ndihmojë në gjetjen e tij, familjarët bëjnë thirrje të telefonojnë Komisariatin Lushnje ose në numrin: +355 68 317 7780.
