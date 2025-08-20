Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Zhduket lushnjari, familja kërkon ndihmë për ta gjetur
Transmetuar më 20-08-2025, 13:35

LUSHNJE- 44-vjeçari, Florian Simon Gjermeni prej ditës së djeshme ka humbur kontaktet me familjen e tij. Hera e fundit që ka kontaktuar me familjen ka qenë në orën 18:00 dhe që nga ai moment ka humbur kontatet me ta.

Familjarët e tij janë të shqetësuar për fatin e tij dhe kërkojnë informacion rreth tij për gjentjen sa më parë të 44-vjeçarit. Për çdo informacion që mund të ndihmojë në gjetjen e tij, familjarët bëjnë thirrje të telefonojnë Komisariatin Lushnje ose në numrin: +355 68 317 7780.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...