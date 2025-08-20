Rama: Certifikata e Aftësimit Profesional do të përfshihet automatikisht në lejen e drejtimit

Kryeministri i vendit, Edi Rama ka prezantuar një tjetër hap të suksesshëm drejt modernizimit të shërbimeve publike në vend.
Shefi i qeverisë me një shkrim në rrjetet sociale shkruan se Certifikata e Aftësimit Profesional (CAP) tashmë do të përfshihet automatikisht në lejen e drejtimit si Kodi 95, duke shmangur kështu nevojën për një karton të veçantë.
Kjo qasje e re shton Rama shmang burokracitë, e bën më të lehtë procesin e marrjes së dokumentit si dhe ul ndjeshëm shpenzimet për qytetarët.
“Me këtë risi shmangen burokracitë, ulen shpenzimet për qytetarët dhe thjeshtohet procesi i marrjes së këtij dokumenti”, shkruan Rama.
Ky vendim do të lehtësojë punonjësit e transportit dhe drejtuesit e mjeteve, të cilët deri tani do duhej të mbanin një dokument shtesë për të vërtetuar kualifikimin e tyre profesional
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd