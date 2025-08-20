Për 10 ditë do ikte në Gjermani! Flet e afërmja e 32-vjeçarit të vrarë në Divjakë: Janë bërë njerëzit si bagëti

DIVJAKË- Një e moshuar nga fshati Kryekuq ka folur në lidhje me ngjarje që tronditi mbrëmjen e djeshme vendin me vrasjen e 32-vjeçarit, Besmir Kumria. Ajo shprehet se viktimën e ka të afër dhe se nuk ka dijeni se i riu kishte konflikte.
Sa i përket dyshimeve se familjet e viktimës dhe autorit kishin konflikte në lidhje me një kanal vaditës, ajo u shpreh se vetëm një herë ka ndodhur një debat por nuk ka qenë i madh. E moshuara shtoi se viktima do të largohej në Gjermani për 10 ditë por fati i tij i keq ndodhi që kjo të mos realizohej pasi humbi jetën tragjikisht.
"E kam djalin e nipit. Unë nuk di gjë. Këta janë komshinj. Nuk e di kush është autori, morëm vesh që është qëlluar në lokal dhe autorin e nuk e njihte njeri. Nipi im bënte punë të ndryshme. Nusja është infermiere, iku në Gjermani me leje shteti, për dokumente.
Erdhi nusja të martën me djalin, djali mbylli punën për të ikur për gati 1 javë, 10 ditë do ikte në Gjermani, nuk di të kishte ndonjë sherr. Janë bërë njerëzit si bagëti o bir. Ishte djalë i mirë, i qetë, punëtor," tha ajo.
