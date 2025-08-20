Autobusi me pasagjerë nga Kosova përplaset me kamionin në Gjermani, 30 të plagosur, dy në gjendje të rëndë (FOTO)

GJERMANI- Një aksident i rëndë në autostradën A8 në Gjermani pranë kryqëzimit të Irschenbergut. Mësohet se në aksident janë përfshirë një autobus me pasagjerë nga Kosova dhe një kamion. Aksidenti ka ndodhur pak pas mesnatës dhe raportohet se kanë mbetur te plagosur 30 persona.
Në autobus kanë qenë 41 pasagjerë dhe 30 prej tyre janë plagosur. Mediat gjermane raportojnë se dy të plagosur janë në gjendje të rëndë ndërsa kanë nisur hetimet në lidhje me ngjarjen. Ka qenë autobusi i cili është përplasur me kamionin i cili drejtohej nga një polak.
Sipas policisë autobusi ka tentuar të shmangë përplasjen në momentin e fundit duke devijuar majtas, por nuk ka mundur të ndalojë në kohë. Nuk ka të dhëna për ndonjë defekt teknik në asnjërin nga mjetet.
Fotot e publikuara nga vendi i ngjarjes tregojnë se autobusi ka marrë dëmtime të shimta në pjesën e përparme. Kamioni gjithashtu ka marrë dëmtime në pjesën prapa të saj por nuk ka lënë të lënduar shoferin.
