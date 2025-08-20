Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
U aksidentua një ditë më parë në aksin Fier-Patos, ndërron jetë 30-vjeçari (EMRI)
Transmetuar më 20-08-2025, 10:34

FIER- Aksidenti i regjistruar mesditën e djeshme në aksin rrugor Fier-Patos ka rezultuar fatal për shoferin e motomjetit. 30-vjeçari i cili mbeti i plagosur dje nga aksidenti mësohet se ka ndërruar jetën ditën e sotme.

Aksidenti ndodhi dje rreth orës 13:30 ku një mjet përplasi motorin i cili drejtohej nga 30-vjeçari, Gazment Gropa. Nga aksidenti mbetën të plagosur edhe shoferi dhe pasagjerja e mjetit. Ata ndodhen në spital dhe po marrin ndihmë mjekësore.

