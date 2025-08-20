Plagosje me thikë në Laç

LAÇ- Një tjetër plagosje është regjistruar mbrëmjen e djeshme. Policia bën me dije se pas një konflikti një 33-vjeçar ka plagosur me thikë një 50-vjeçar në Laç. Në njoftim mësohet se ngjarja ka ndodhur për motive të dobëta ndërsa autori është vënë në pranga.
I plagosuri ka marrë dëmtime në krah dhe është dërguar drejt spitalit të Traumës ku po merr ndihmë mjekësore. Fatmirësisht ai është jashtë rrezikut për jetën.
"Shërbimet e Komisariatit të Kurbinit ndërhynë mbrëmjen e djeshme, pas njoftimit për një plagosje me mjet prerës. Si rezultat, u identifikua dhe u vu në pranga shtetasi E. D., alias E. B., 33 vjeç, banues në Laç.
Ky shtetas dyshohet se, rreth orës 20:00 të mbrëmjes së djeshme, pas një konflikti për motive të dobëta, plagosi me thikë në krah shtetasin A. H., 50 vjeç, banues në fshatin Gjormë. Viktima u dërgua menjëherë në Spitalin e Traumës, ku po merr ndihmën e nevojshme mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Lezhës për veprime të mëtejshme,’ thuhet në njoftim.
