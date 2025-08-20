Vrasja në Divjakë, policia: Shkak dyshohet konflikti i vazhdueshëm për një kanal vaditës

Divjakë, 20 gusht 2025 – Një ngjarje e rëndë tronditi fshatin Kryekuq të Divjakës në orët e para të mëngjesit, ku një 32-vjeçar humbi jetën si pasojë e një goditjeje me thikë.
Sipas njoftimit zyrtar të Policisë, shtetasi Besmir Kumria, 32 vjeç, u qëllua me mjet prerës në një lokal, ndërsa ndodhej në shoqërinë e miqve të tij. Autori i dyshuar u largua menjëherë pas krimit, por u kap pas disa orësh ndjekjeje nga shërbimet operacionale të DVP Fier.
Menjëherë pas marrjes së njoftimit, forcat e Komisariatit të Policisë Divjakë mbërritën në vendngjarje, ku ngritën një grup të posaçëm hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe kapjen e autorit.
Pas veprimeve të shpejta operacionale, Policia arrestoi autorin e dyshuar, Xhesion Toromeni, 25 vjeç, banues në Kryekuq. Ai do të përballet me akuzat për “Vrasje me paramendim” dhe “Prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve të ftohta.”
Nga hetimet paraprake rezulton se krimi ka ndodhur për motive të hershme konflikti mes familjeve të autorit dhe viktimës, të cilat prej kohësh kishin mosmarrëveshje për një kanal vaditës në fshat.
Hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të rrethanave dhe motiveve të ngjarjes.
