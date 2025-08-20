Vritet me thikë Besmir Kumria në Divjakë. Policia arreston Xhesion Toromenin si të dyshuar

Divjakë, 20 gusht 2025 – Një ngjarje e rëndë kriminale ka ndodhur gjatë mesnatës në fshatin Kryekuq të Divjakës, ku një shtetas mbeti i vrarë pas një goditjeje me thikë brenda një lokali.
Sipas njoftimit zyrtar, shtetasi Besmir Kumria, 32 vjeç, u sulmua me mjet prerës nga një person ende i paidentifikuar në momentet e para. Viktima ndodhej në shoqërinë e miqve të tij kur ndodhi ngjarja tragjike. Për fat të keq, si pasojë e plagëve të marra, ai ndërroi jetë.
Policia e Komisariatit të Divjakës reagoi menjëherë pas marrjes së njoftimit, duke shkuar në vendngjarje dhe ngritur një grup të posaçëm hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, për zbardhjen e plotë të rrethanave.
Pas një pune intensive dhe ndjekjeje disaorëshe nga shërbimet operacionale të DVP Fier, u bë i mundur identifikimi dhe arrestimi i autorit të dyshuar, Xhesion Toromeni.
Hetimet për zbardhjen e plotë të motivit dhe rrethanave të kësaj ngjarjeje të rëndë vijojnë nën drejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Fier.
