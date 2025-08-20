Horror në Meksikë. Gjenden në rrugë 6 koka njerëzish, në vendngjarje zbulohet edhe një shënim

MEKSIKË- Gjashtë koka njerëzish janë gjetur në një rrugë që lidh shtetet e Tlaxcala dhe Puebla në Meksikën qendrore.Zbulimi u bë nga shoferët dhe u konfirmua nga zyra e prokurorit në Tlaxcala, ku u gjetën mbetjet njerëzore.
Një kafkë njeriu dhe mbetje të tjera u gjetën gjithashtu në qytetin perëndimor të Colimës. Kokat e gjetura në Tlaxcala i përkisnin gjashtë burrave, tha zyra e prokurorit duke shtuar se kishte nisur një hetim. Sipas raportimeve një shënim i gjetur në vendngjarje tregon për larje hesapesh midis bandave rivale të përfshira në vjedhjen e gazit natyror.
Edhe pse raportohet se bandat e specializuara në trafikun e drogës dhe karburantit veprojnë në shtetet e Puebla dhe Tlaxcala, ky rajon i Meksikës nuk ka qenë pjesë e dhunës që ka përfshirë shtetet në veri dhe në bregdetin e Paqësorit për njëzet vitet e fundit. Më 30 qershor, 20 trupa u gjetën në një rrugë në Sinaloa përfshirë pesë të dekapituar.
