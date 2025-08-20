Aksidenti tragjik në Greqi ku humbën jetën tre shqiptarë, dëshmitari: Zjarri filloi nga gomat. Ata kërkuan ndihmë por flakët ishin të mëdha

GREQI- Detaje të reja janë zbardhur në lidhje me aksidentin tragjik ku humbën jetën tre shqiptarë në autostradën Egnatia në Greqi. Një dëshmitar përshkroi momentet dramatike që ndodhën të hënën kur një kamion u përplas me dy makina, duke bërë që ato të merrnin flakë. Ai u shpreh se teksa makinat ishin në flakët dëgjonin tre personat duke iu lutur t’i nxirrnin jashtë.
"Na nxirrni jashtë, na nxirrni jashtë. Ndihmë, na nxirrni jashtë, na shpëtoni," tha dëshmitari ndërsa shtoi se ata i panë të digjeshin për së gjalli pasi ishin bllokuar brenda mjetit dhe nuk bën dot asgjë për ta.
Dëshmitari tha se ishin gomat që filluan të shpërthenin në flakë dhe se brenda disa sekondash makina mori flakë. Filloi të bënte shumë shpërthime. Zjarri vinte edhe nga kamioni. Viktimat e aksidentit tragjik me makinë janë Viktor Bushi, Klarenc Kacaj dhe Marianka Bushi Aliraj. Marianka ishte ulur në sediljen e pasme të makinës pranë gruas 49-vjeçare të Kacajt, e cila ishte e vetmja mbijetuese pasi arriti të dilte nga makina që po digjej.
Të katër po ktheheshin nga një dasmë, ndërsa në makinën e dytë që goditi kamioni ishin vajza e Viktorit dhe Mariankës, dhëndri i tyre dhe dy nipërit e mbesat e tyre, të moshës 4 dhe 6 vjeç. Kur kamioni goditi makinën që drejtohej nga 59-vjeçari, ata më pas u përplasën me makinën në të cilën udhëtonin vajza e tij shtatzënë, bashkëshorti i saj dhe dy fëmijët e tyre.
