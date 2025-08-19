E ngjashme me atë të Rio de Janeiros, inagurohet statuja e Jezusit në Tropojë (FOTO)

Një statujë e Jezusit është inaguruar në veri të vendit në Tropojë.
Sipas raportimeve në rrjetet sociale, statuja e Jezusit është vendosur në zonën e Mërturit në Tropojë.
Ndonëse e vogël në përmasa, kjo statujë duket se e ka marrë frymëzimin nga Krishti Shëlbuesi i Rio de Janeiro në Brazil.
Në foto shihet një grup banorësh të pranishëm gjatë inagurimit së bashku me flamurin kombëtar dhe personalitete të kishës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd