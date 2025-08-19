Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
E ngjashme me atë të Rio de Janeiros, inagurohet statuja e Jezusit në Tropojë (FOTO)
Transmetuar më 19-08-2025, 22:15

Një statujë e Jezusit është inaguruar në veri të vendit në Tropojë.

Sipas raportimeve në rrjetet sociale, statuja e Jezusit është vendosur në zonën e Mërturit në Tropojë.

Ndonëse e vogël në përmasa, kjo statujë duket se e ka marrë frymëzimin nga Krishti Shëlbuesi i Rio de Janeiro në Brazil.

Në foto shihet një grup banorësh të pranishëm gjatë inagurimit së bashku me flamurin kombëtar dhe personalitete të kishës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

