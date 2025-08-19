Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
I moshuari lyhet me benzinë dhe i vë shkrepsen vetes, dërgohet me urgjencë te Trauma
Transmetuar më 19-08-2025, 19:22

Një person i moshuar ka tentuar të vetëvritet, ditën e sotme në fshatin Dukat të Vlorës. Policia thotë se 76-vjeçari është nisur me urgjencë drejt spitalit të Traumës në Tiranë.

"Sot, në fshatin Dukat Fshat, në banesën e tij, ka tentuar të vetëdigjet me benzinë shtetasi A. L., 76 vjeç, i cili do të transportohet drejt spitalit të Tiranës, për mjekim të specializuar.

Grupi hetimor po kryen veprimet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe dokumentimin e plotë të saj", njofton policia.

