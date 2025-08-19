Kriset përfundimisht miqësia mes Eglit dhe Fifit? Dy këngëtaret nuk ndiqen më në rrjete sociale

Miqësia mes këngëtareve Fifi dhe Egli, që deri dje dukej e fortë dhe e sinqertë, ka marrë një kthesë të papritur. Të dyja nuk e ndjekin më njëra-tjetrën në Instagram, gjë që ka ngjallur reagime dhe komente nga fansat.
Ende nuk dihen arsyet që i kanë çuar këngëtaret në këtë vendim, por ndjekësit nuk e kanë pritur mirë këtë veprim, duke shprehur zhgënjimin e tyre në rrjete sociale.
Kujtojmë se Fifi dhe Egli sollën një bashkëpunim muzikor që u prit me shumë sukses nga publiku, duke forcuar imazhin e tyre si një dyshe artistike premtuese.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd