Makina përplaset me motomjetin, tre të plagosur
Transmetuar më 19-08-2025, 14:43

Një aksident ka ndodhur disa minuta më parë në aksin rrugor Fier–Patos.

Një automjet është përplasur me një motor, dhe si pasojë e goditjes së fortë janë lënduar tre persona: drejtuesi i motorit, drejtuesi i automjetit dhe pasagjerja që udhëtonte me të.

Të plagosurit janë transportuar menjëherë drejt Spitalit Rajonal të Fierit, ku po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore. Në vendngjarje ndodhen policia dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për të zbardhur shkaqet e aksidentit dhe për të disiplinuar trafikun.

Ky segment rrugor, veçanërisht gjatë muajve të verës, karakterizohet nga fluksi i lartë i mjeteve dhe aksidente të shpeshta.

