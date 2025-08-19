Tronditëse! Politikani i jep fund vetes në parlament! Policia rrethon zonën

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Parlamentin e Helsinkit, ku një politikan finlandez ka humbur jetën. Raportimet fillestare tregojnë se bëhet fjalë për një vetëvrasje.
Policia dhe shërbimet e emergjencës mbërritën menjëherë në vendngjarje, ndërsa hetimet po vijojnë. Drejtori i Sigurisë së Parlamentit, Aaro Toivonen, konfirmoi për median lokale Iltalehti se autoritetet po hetojnë rastin, por deri tani nuk ka asnjë indikacion për përfshirje kriminale.
Kryetari i Parlamentit, Jussi Halla-aho, refuzoi të japë komente shtesë, duke iu referuar deklaratës së policisë.
“Po zhvillohet një mision me autoritetet e shpëtimit, policinë dhe shërbimet e emergjencës në vendngjarje. Nuk mund të them më shumë se kaq në këtë fazë”, tha Toivonen.
Dëshmitarët okularë raportuan një prani të madhe autoambulancash që largoheshin nga parlamenti me sirena të ndezura.
Ngjarja ka tronditur thellë Finlandën, pasi vetëvrasja në një institucion simbol të demokracisë së vendit është përshkruar si një rast i jashtëzakonshëm.
