Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Ishte në lëvizje, përfshihet nga flakët makina në Korçë, nuk ka të lënduar
Transmetuar më 19-08-2025, 12:54

KORÇË- Një makiën është përfshirë nga flakët mesditën e sotme në Korçë. Mësohet se ngjarja ka ndodhur në afërsi të unazës së qytetit. Raportohet se mjeti ka qenë në lëvizje kur është përfshirë nga flakët.

Fatmirësisht personat që gjendeshin në mjet kanë dalë në kohë dhe nga zjarri nuk ka asnjë të lënduar. Nga flakët ka vetëm dëme materiale. Ende nul dihet shkaku i përfshirjes nga flakët.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...