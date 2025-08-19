Ishte në lëvizje, përfshihet nga flakët makina në Korçë, nuk ka të lënduar

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 19-08-2025, 12:54
KORÇË- Një makiën është përfshirë nga flakët mesditën e sotme në Korçë. Mësohet se ngjarja ka ndodhur në afërsi të unazës së qytetit. Raportohet se mjeti ka qenë në lëvizje kur është përfshirë nga flakët.
Fatmirësisht personat që gjendeshin në mjet kanë dalë në kohë dhe nga zjarri nuk ka asnjë të lënduar. Nga flakët ka vetëm dëme materiale. Ende nul dihet shkaku i përfshirjes nga flakët.
