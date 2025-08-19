SHBA dha 50 milion për kokën e tij/ Maduro rrethon Venezuelën me 4.5 milionë ushtarë të Gardës Kombëtare

VENEZUELË- Presidenti i Venuezuelës, Nicolas Maduro njoftoi vendosjen e 4.5 milionë ushtarëve të Gardës Kombëtare në të gjithë Venezuelën në përgjigje të dyfishimit të shpërblimit të ofruar nga agjencitë amerikane për kapjen e tij nga SHBA-të. Maduro njoftoi të hënën se këtë javë, do të aktivizojë një plan të posaçëm i cili parashikon vendosjen e më shumë se 4.5 milionë rojeve kombëtare për të garantuar mbulimin e të gjithë territorit kombëtar.
Sipas tij ushtarët janë të përgatitur, aktivë dhe të armatosur. Garda Kombëtare e Venezuelës u themelua nga ish-presidenti, Hugo Chavez. Sipas burimeve zyrtare, Garda Kombëtare ka rreth 5 milionë anëtarë, si civilë ashtu edhe rezervistë, dhe raporton te shtabi i përgjithshëm. Kjo lëvizje vjen disa ditë pasi Uashingtoni njoftoi se po dyfishonte shpërblimin që ofronte për kapjen e tij në 50 milionë dollarë.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio njoftoi javën e kaluar vendosjen e forcave detare dhe ajrore amerikane në Karaibe si pjesë e një operacioni për të luftuar trafikun e drogës, menjëherë pasi administrata e Donald Trump dyfishoi shpërblimin e ofruar për Maduro, të cilin e akuzon si "kreun" e një kartelit Karakasi.
