Këmbimi valutor sot/ Me sa lekë blihen e shiten valutat kryesore

Transmetuar më 19-08-2025, 08:04
Sot, në tregun e këmbimit valutor, një dollar amerikan do të blihet me 82.4 lekë dhe do të shitet me 83.8 lekë.
Euro do të blihet me 96.5 lekë dhe do të shitet me 97.5 lekë
Franga zvicerane do të blihet me 101.8 lekë dhe do të shitet me 103.2 lekë
Ndërsa paundi britanik do të blihet me 111.4 lekë dhe do të shitet me 113 lekë.
Dollari kanadez këmbehet me 59.6 lekë në blerje dhe me 61 lekë në shitje.
