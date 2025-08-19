Merz flet pas takimit me Trump: Pritshmëritë u tejkaluan, brenda 2 javësh takohen Putin e Zelensky

Kancelari gjerman gjatë konferencës për shtyp pas takimit të mëparshëm midis udhëheqësve evropianë dhe Donald Trump u shpreh se këto ditë janë vendimtare për Ukrainën.
Lidhur me rezultatet e takimit të mbrëmjes së të hënës, Merz u shpreh se jo vetëm u përmbushën por u tejkaluan.
Ndërsa Donald Trump ka postuar në rrjetet sociale, Merz është udhëheqësi i parë që flet pas takimit.
Ai shton gjithashtu se Trump është dakord që një takim midis Vladimir Putin dhe Volodymyr Zelensky duhet të ndodhë brenda dy javësh.
Ai vazhdoi duke thënë se nuk është i sigurt nëse Vladimir Putin do të ketë guximin të vijë në një samit dypalësh me Volodymyr Zelenskyy – diçka që Trump tha se do të ishte hapi tjetër.
Merz gjithashtu mirëpret njoftimin e Trump mbi garancitë e mundshme të sigurisë dhe thotë se e gjithë Evropa duhet të marrë pjesë në to.
