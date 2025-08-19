Trump pas takimit në Shtëpinë e Bardhë: Fola me Putin për një takim mes tij e Zelenskyt, filluam përgatitjet

Pas takimeve në Shtëpinë e Bardhë me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe liderërt evropianë, presidenti amerikan Donald Trump, në një postim në Truth Social ka përshkruar hapat e ardhshëm që do të ndiqen më tej.
Ai gjithashtu konfirmon se foli me Vladimir Putinin për të filluar përgatitjet për një takim midis udhëheqësit rus dhe Volodymyr Zelenskyy.
Kjo do të pasohet nga një takim trepalësh midis Trump, Putin dhe Zelenskyy, thotë Trump.
Kjo është e ndryshme nga ajo që u diskutua më herët gjatë mbrëmjes, përfshirë edhe nga vetë Trump, kur u sugjerua që një takim trepalësh do të ishte hapi tjetër.
Trump shton gjithashtu se disa nga zyrtarët e tij më të lartë tani po koordinoheshin me Kievin dhe Moskën.
