Horoskopi i Paolo Fox për ditën e hënë, 19 gusht 2025

Dashuri, punë, mirëqenie, fat: çfarë thonë yjet sipas astrologut më të njohur të televizionit
Paolo Fox, astrologu më i famshëm italian, çdo ditë jep parashikimet e tij për shenjat e ajrit, ujit, tokës dhe zjarrit.
Si gjithmonë, këto janë udhëzime për të kuptuar ndikimin e yjeve, por siç thotë vetë Fox, gjithçka duhet marrë duke e përshtatur me veçoritë dhe karakterin e secilit, e jo si një orakull të pagabueshëm.
Dashi
Në këto 24 orë mund të ndjeni një shtysë për të marrë në dorë situata që i kishit lënë pezull deri më tani. Dita është e favorshme për iniciativa të reja, prandaj nëse keni projekte në mendje, është koha e duhur për t’i nisur. Në dashuri, dialogu do të jetë i domosdoshëm për të zgjidhur keqkuptimet, por kujdes të mos veproni me impuls, sidomos në punë. Energjia juaj është e lartë, përpiquni ta kanalizoni në mënyrë konstruktive.
—
Demi
Jeni në një fazë reflektimi ku mund të jetë e dobishme të ndaleni pak dhe të rivlerësoni zgjedhjet e bëra deri më sot. Çështje praktike kërkojnë më shumë kujdes se zakonisht. Në punë mund të lindë ndonjë tension i vogël, por asgjë që nuk zgjidhet me durim dhe qetësi. Në dashuri do të ndiheni më afër partnerit, mbajeni të hapur komunikimin dhe organizoni diçka të këndshme që mund të risjellë edhe pasionin.
—
Binjakët
Mendja juaj është plot ide dhe mund të keni zgjidhje të shkëlqyera për të ardhmen. Sot është një ditë shumë e mirë për projekte të reja ose bashkëpunime. Kujdes megjithatë të mos shpërndaheni në shumë drejtime. Në dashuri mundohuni të jeni më të pranishëm dhe të vëmendshëm ndaj nevojave të partnerit. Komunikimi është çelësi për të kaluar vështirësitë dhe, nëse duhet, për të nisur një faqe të re.
—
Gaforrja
Keni nevojë për stabilitet dhe siguri, sidomos në planin emocional. Është një moment i mirë për t’iu përkushtuar familjes dhe lidhjeve më të ngushta. Nëse ka pasur tensione ditët e fundit, sot është dita ideale për pajtim. Në punë mund t’ju duhet të merrni një vendim të rëndësishëm, ndaj reflektoni mirë përpara se të veproni. Mos e lini pas dore shëndetin dhe trupin tuaj.
—
Luani
Kjo javë sjell ringjallje dhe rigjenerim. Pas një periudhe tensionesh apo pakënaqësish, më në fund shihni dritë në fund të tunelit. Nga 19 deri më 25 gusht energjitë përqendrohen në përmirësim personal dhe profesional, me mundësi për kënaqësi dhe shpërblime. Është një moment i shkëlqyer për të treguar aftësitë tuaja në punë dhe në marrëdhënie. Edhe në dashuri ka hapësirë për aventura të reja dhe dëshirë për momente intensive me partnerin. Marrëdhëniet familjare do të jenë më të qeta dhe harmonike.
—
Virgjëresha
Ndjeni nevojën për të organizuar më mirë aktivitetet e përditshme, gjë tipike për këtë shenjë që shpesh është shumë e kujdesshme, ndonjëherë edhe e tepruar. Është një periudhë e favorshme për të planifikuar, si në punë ashtu edhe në jetën private, ndaj nisni sa më shpejt. Kujdes, mos lini pas dore anën emocionale: një gjest i vogël dashurie mund të bëjë diferencën. Në shëndet, kujdesuni të mos e teproni me stresin, rezervoni momente për pushim dhe relaks.
—
Peshorja
Kjo e hënë ju fton të gjeni ekuilibër mes nevojave tuaja dhe të të tjerëve. Mund t’ju duhet të ndërmjetësoni me diplomaci në situata të caktuara. Në punë do të keni mundësi të sqaroni keqkuptime ose të përcaktoni më mirë objektivat. Vetëm duke bërë rregull në mendime dhe në jetën praktike do të mund të rifilloni me vrull më të madh. Në dashuri, tregohuni më empatikë dhe të vëmendshëm: pak romantizëm mund të forcojë lidhjen.
—
Akrepi
Keni dëshirë për ndryshime dhe për të bërë një hap cilësor përpara, si në dashuri ashtu edhe në punë. Është moment i mirë për të lënë pas situata që nuk ju sjellin më kënaqësi dhe për t’u fokusuar tek ajo që ka vlerë e potencial. Në punë kini kujdes të mos jeni impulsivë, mendoni pasojat përpara se të veproni. Në dashuri, mos kini frikë të shprehni ndjenjat tuaja, sepse dialogu është i domosdoshëm për të shmangur keqkuptime.
—
Shigjetari
Ndiheni plot energji dhe vendosmëri për të përfunduar projekte të mbetura pezull. Java është e favorshme për të sqaruar situata të paqarta, si në punë ashtu edhe në jetën personale. Mund të hapen mundësi të reja për ata që kërkojnë ndryshim ose sfida të reja. Megjithatë, shmangni impulsivitetin dhe vlerësoni me kujdes çdo vendim. Në dashuri, beqarët mund të kenë takime interesante, ndërsa çiftet do të kenë mundësinë të forcojnë lidhjen përmes më shumë bashkëpunimi dhe intimiteti.
—
Bricjapi
Jeni më reflektues se zakonisht dhe keni dëshirë të bëni një bilanc të zgjedhjeve të fundit. Pas pushimeve verore, është momenti për t’u përqendruar tek objektivat afatgjata dhe për të planifikuar me kujdes hapat e ardhshëm. Në dashuri kërkoni stabilitet dhe siguri, gjë legjitime, por mos u bëni shumë kërkues apo të ngurtë në pritshmëri. Gjithashtu, keni nevojë për pak pushim: jeni lodhur shumë javën e fundit dhe me shtatorin që afrohet, është më mirë të merrni ende pak kohë për relaks.
—
Ujori
Mendja juaj është shumë krijuese dhe mund të keni ide të shkëlqyera që do t’ju ndihmojnë të shihni gjërat ndryshe. Është momenti i duhur për projekte inovative dhe për të gjetur zgjidhje alternative për problemet e vjetra. Në punë mund të keni mundësi të dalloheni, por kini kujdes të mos nxitoheni, menaxhojeni me zgjuarsi. Në dashuri, partneri do të vlerësojë spontanitetin tuaj, i cili mund të rikthejë pasionin.
—
Peshqit
Gjatë këtyre 24 orëve do të ndiheni veçanërisht të ndjeshëm dhe të hapur ndaj emocioneve të të tjerëve. Është momenti i duhur për t’iu kushtuar më shumë marrëdhënieve dhe për të dëgjuar me kujdes ata që keni pranë. Në punë mund të duhet të pranoni një kompromis për të zgjidhur një situatë të vështirë, e rëndësishme është ta mbyllni me sukses. Në dashuri, sinqeriteti dhe hapja janë thelbësore. Mos harroni të gjeni kohë për veten dhe për të rikuperuar energjitë. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd