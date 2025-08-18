Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Trump ndërpret takimin me udhëheqësit evropianë, telefonon Vladimir Putin
Transmetuar më 18-08-2025, 22:58

Washington- Donald Trump ka ndërprerë takimin me udhëheqësit evropianë për të telefonuar Vladimir Putinin, sipas një raporti të ri në Gjermani.

Bild raporton mbi zhvillimin dhe thotë se takimi do të vazhdojë më pas.

Trump fillimisht tha se do ta telefononte udhëheqësin rus pas takimit me udhëheqësit në Uashington.

Ky veprim shihet si një lëvizje e papritur që mund të ketë ndikim në diskutimet për garancitë e sigurisë ndaj Ukrainës dhe procesin e paqes.

