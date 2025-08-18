Përditësime të drejtpërdrejta: Trump thotë se shpreson të takohet së shpejti me Putinin dhe Zelenskyn

Zelensky dëshiron që Trump të jetë pjesë e çdo takimi të ardhshëm me Putinin, e quan takimin e sotëm në Shtëpinë e Bardhë "më të mirin" që kanë pasur ndonjëherë
UASHINGTON, SHBA – Presidenti Volodymyr Zelensky i Ukrainës, takimi i të cilit më herët këtë vit në Zyrën Ovale përfundoi me përplasje, pritej të dëgjonte një plan nga Presidenti Trump për t’i lëshuar tokë Rusisë në këmbim të garancive të sigurisë. Z. Trump tha se do t’i telefononte Presidentit Vladimir V. Putin të Rusisë pas takimeve të së hënës.
Trump dhe Zelensky, në deklaratat e tyre më të fundit nga Shtëpia e Bardhë, duket se hoqën nga tryeza dy nga çështjet më të debatueshme, të paktën për momentin.
Liderët sugjeruan që diskutimet për një armëpushim të mundshëm, së bashku me negociatat për territoret, të zhvillohen në një takim ballë për ballë mes Zelenskyt dhe Putinit, me mundësinë që edhe Trump të jetë i pranishëm.
Trump, i mbështetur nga Zelensky, ka thënë se do të dëshironte që një takim i tillë të organizohej sa më shpejt. Kremlini, megjithatë, ka qëndruar në heshtje mbi këtë çështje.
“Nuk mendoj se ka ndonjë çështje që është tepër e ndërlikuar,” tha Trump, teksa ai dhe liderët europianë po përgatiten të vazhdojnë negociatat mbi të ardhmen e luftës në Ukrainë.
“Presidenti Putin dëshiron të gjejë një përgjigje gjithashtu,” thotë Trump. Nuk është e qartë nëse ai vërtet dëshiron, në një kohë kur po fiton terren në fushën e betejës.
Presidenti Trump tha se priste që Presidenti Vladimir Putin i Rusisë të lironte më shumë se 1,000 të burgosur ukrainas pas një takimi trepalësh që ishte planifikuar me
Presidentin Volodymyr Zelensky, megjithëse Putin ende nuk ka rënë dakord për takimin. Shkëmbimi i të burgosurve do të ishte një nga më të mëdhenjtë deri tani gjatë luftës. Në maj, të dy vendet shkëmbyen 1,000 të burgosur brenda tre ditësh.
Presidenti Zelensky ka provuar në mënyrë të përsëritur të ngrejë çështjen e trajtimit të të burgosurve të luftës ukrainas nga rusët, gjatë bisedimeve me Presidentin Trump.
Shumë të burgosur ukrainas kanë raportuar se janë torturuar — janë detyruar të qëndrojnë në këmbë gjatë gjithë ditës, janë rrahur nëse nuk këndonin himnin kombëtar rus, u janë dhënë goditje elektrike dhe janë lënë pa ushqim.
Trump, Zelensky shqyrtojnë hartën e Ukrainës që tregon avancimin rus
Në takimin e tij të tensionuar në shkurt me Trump, Zelensky i tregoi atij fotografi të të burgosurve ukrainas para kapjes dhe pas lirimit.
Takimi privat midis Presidentit Trump dhe Presidentit të Ukrainës, Volodymyr Zelensky, përfshinte një hartë të madhe që tregonte gjendjen aktuale të pushtimit rus.
Harta përfshinte një ndarje të territorit që Moska kontrollon në provincat lindore të Ukrainës.
Zelensky sot e shqyrtoi hartën ndërsa dy presidentët u takuan me udhëheqësit evropianë.
"I tregova presidentit shumë detaje në fushën e betejës – në hartë," tha ukrainasi. "Faleminderit për hartën, meqë ra fjala. Është shumë e mirë. Po mendoj si ta marr mbrapsht."
Trump thotë se Zelensky mund t’i japë fund luftës me Rusinë ‘pothuajse menjëherë’ duke bërë këto dy gjëra
Presidenti Trump deklaroi të dielën se Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky mund t’i japë fund menjëherë luftës së vendit me Rusinë “pothuajse menjëherë”, nëse është i gatshëm të bëjë dy lëshime të mëdha.
Trump kërkoi që Ukraina të heqë dorë nga përpjekja për t’u anëtarësuar në NATO – një kërkesë e hershme e Rusisë – dhe gjithashtu tha se nuk do të ketë “asnjë kthim” të Krimesë, duke i sinjalizuar Ukrainës të pranojë aneksimin e paligjshëm të rajonit nga Rusia në vitin 2014 gjatë administratës Obama.
“Presidenti Zelensky i Ukrainës mund t’i japë fund luftës me Rusinë pothuajse menjëherë, nëse dëshiron, ose mund të vazhdojë të luftojë. Kujtoni si nisi. Nuk ka kthim mbrapa për Krimenë e dhënë nga Obama (12 vite më parë, pa u qëlluar asnjë plumb!), dhe ASNJË ANËTARËSIM NË NATO PËR UKRAINËN. Disa gjëra nuk ndryshojnë kurrë!!!” – shkroi presidenti në një postim gjatë natës në Truth Social.
Mbërritja e Zelensky
Zelensky, i veshur me një kostum ushtarak, mbërriti në Shtëpinë e Bardhë pak pas orës 13:00 ora lokale dhe u takua me Trump në Zyrën Ovale — një takim i ngrohtë që ishte krejtësisht i ndryshëm në ton nga përleshja që pasoi herën e fundit që të dy udhëheqësit u mblodhën në të njëjtin vend në shkurt.
Trump dhe Zelensky u takuan më pas me dyer të mbyllura. Shtatë udhëheqës evropianë tani më pas u bashkuam me ta për të diskutuar përfundimin e luftës trevjeçare të Putinit kundër Ukrainës.
/noa.al me të dhëna nga AP, NYTIMES, Foto: AP, NYTIMES, NYPOST
