Macron sugjeron takim katërpalësh: Siguria e të gjithë Evropës është në rrezik

SHBA- Presidenti francez Emmanuel Macron gjatë fjalës së tij tha se pas një takim trepalësh midis Rusisë, Ukrainës dhe SHBA-së edhe një samit katërpalësh do të duhet të zhvillohet më pas. Nuk është e qartë nëse Macron nënkupton një takim në të cilin merr pjesë vetëm Franca apo nëse ai nënkupton që NATO, BE ose Koalicioni i të Vullnetshmëve duhet të jetë anëtari i katërt.
Udhëheqësi francez thotë se kjo është e nevojshme pasi kur flasim për garancitë e sigurisë, flasim për të gjithë sigurinë e kontinentit evropian. Një garanci që Macron dëshiron qartë të dalë nga çdo marrëveshje është se Ukraina do të jetë në gjendje të ketë një ushtri të besueshme për vitet dhe dekadat që do të vijnë.
Ai thotë se kjo do të vijë me një angazhim nga udhëheqësit evropianë në tryezën e bisedimeve për t’i ofruar Ukrainës garancinë e tyre të sigurisë. Presidenti francez thotë se Trump mund të jetë i sigurt se evropianët janë shumë të qartë për faktin se ata kanë pjesën e tyre të drejtë në garancitë e sigurisë për Ukrainën, por siguria e tyre është qartësisht në rrezik në këtë situatë.
