Zelensky i dhuron Trump-it një letër nga gruaja e tij: ‘Nuk është për ju, është për gruan tuaj’!

Washington, 18 gusht 2025 – Takimi i sotëm në Shtëpinë e Bardhë mes presidentit të Ukrainës, Volodymyr Zelensky, dhe ish-presidentit amerikan Donald Trump, u zhvillua në një atmosferë ku u diskutua gjerësisht për perspektivat e paqes dhe ndalimin e luftës mes Ukrainës dhe Rusisë.
Në qendër të bisedimeve ishin kërkesat e Ukrainës për një armëpushim të qëndrueshëm dhe garanci ndërkombëtare sigurie, ndërsa Trump përsëriti idenë e tij për një proces negociatash që, sipas tij, duhet të sjellë kompromis nga të dyja palët.
Megjithatë, përtej diskutimeve të tensionuara mbi çështje strategjike, takimi solli edhe një moment personal e simbolik. Presidenti Zelensky i dorëzoi Trump-it një letër të veçantë nga bashkëshortja e tij, Olena Zelenska. Duke e shoqëruar gjestin me humor, ai iu drejtua Trump-it me fjalët:
> “Nuk është për ju, është për gruan tuaj.”
Momenti shkaktoi të qeshura mes dy liderëve dhe u interpretua si një gjest miqësor, duke theksuar se përpjekjet për paqe nuk kufizohen vetëm në marrëveshje politike, por edhe në lidhje njerëzore e simbolika personale.
Takimi pritet të pasohet nga bisedime të tjera me liderë europianë, në përpjekje për të ndërtuar një kornizë të re paqeje që mund të sjellë fundin e konfliktit në Ukrainë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd