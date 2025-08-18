Tronditje në mbretërinë norvegjeze, djali i princeshës së fronit akuzohet se ka shuar epshet dhunshëm me 4 femra

Norvegji – Djali i princeshës së fronit akuzohet për katër përdhunime dhe dhjetëra vepra të tjera penale
Një skandal i madh ka tronditur Norvegjinë, pasi Marius Borg Høiby, djali i princeshës së fronit Mette-Marit, përballet me një sërë akuzash të rënda, përfshirë katër përdhunime. Procesi gjyqësor ndaj tij pritet të nisë në fillim të vitit 2026 dhe në rast dënimi për akuzat më të rënda, ai mund të përballet me një burgim deri në 10 vite.
Akuzat
Sipas Prokurorisë norvegjeze, ndaj Høiby-t rëndojnë gjithsej 32 akuza, të cilat përfshijnë:
përdhunimin e katër grave të ndryshme,
dhunë në familje ndaj një ish-partnereje,
filmime të paligjshme të grave, duke përfshirë edhe pjesë intime, pa dijeninë apo pëlqimin e tyre,
ngacmim ndaj policisë,
si dhe shkelje të Kodit Rrugor.
Ai u arrestua për herë të parë në nëntor 2024, ndërsa në qershor 2025, policia kishte ngritur ndaj tij një akuzë paraprake për 23 vepra penale, mes tyre edhe tre përdhunime. Pas kalimit të çështjes në gjykatë, akuzat u shtuan.
Si dyshohet se ndodhën përdhunimet
Sipas hetimeve, përdhunimet dyshohet se ndodhën në periudhën 2018 – nëntor 2024. Viktimat raportojnë se ngjarjet ndodhën pas marrëdhënieve seksuale fillimisht konsensuale, por më pas, kur ato ishin në gjumë, Høiby ka kryer marrëdhënie pa pëlqimin e tyre. Po ashtu, ai akuzohet se i ka filmuar gjatë këtyre akteve.
Reagimi i palëve
Avokati i Høiby-t ka deklaruar se klienti i tij “nuk pranon akuzat thelbësore” dhe i hedh poshtë kategorikisht pretendimet për përdhunim.
Prokurori i çështjes, Sturla Henriksbø, tha se kemi të bëjmë me një rast tepër serioz: “Përdhunimi dhe dhuna në marrëdhënie të ngushta janë krime shumë të rënda që mund të lënë pasoja të përjetshme dhe të shkatërrojnë jetë.”
Ai shtoi se fakti që Høiby është pjesë e familjes mbretërore “nuk do të thotë se trajtohet më butë apo më ashpër se çdo qytetar tjetër”.
Qëndrimi i oborrit mbretëror
Høiby nuk ka titull mbretëror dhe nuk është pjesë e linjës së trashëgimisë së fronit. Oborri mbretëror norvegjez u shpreh shkurtimisht: “Është detyrë e gjykatave të shqyrtojnë këtë çështje dhe të marrin vendim. Nuk kemi asnjë koment tjetër.” /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd