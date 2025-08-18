Rrjeti i famshëm televiziv ndryshon emrin dhe pronësinë

Duke ndryshuar mendje për mbajtjen e emrit të tij, rrjeti i lajmeve MSNBC tha të hënën se do të quhet My Source News Opinion World, ose shkurt MS NOW, si pjesë e divorcit të tij korporativ nga NBC.
Rrjeti televiziv, i cili u drejtohet audiencave liberale me një grup personalitetesh, përfshirë Rachel Maddow, Ari Melber dhe Nicole Wallace, ka ndërtuar divizionin e vet të lajmeve të veçantë nga NBC News.
Gjithashtu, do të heqë simbolin e NBC-së nga logoja e tij, si pjesë e ndryshimit, i cili do të hyjë në fuqi më vonë këtë vit.
Ndryshimi i emrit u urdhërua nga NBC Universal, e cila nëntorin e kaluar krijoi kompaninë e vet, të quajtur Versant, nga rrjetet kabllore USA, CNBC, MSNBC, E! Entertainment, Oxygen dhe Golf Channel. Asnjë nga rrjetet e tjera nuk po e ndryshon emrin.
MSNBC e mori emrin e saj që në vitin 1996, si një partneritet midis Microsoft dhe NBC. Edhe atëherë, për shumë njerëz ishte një emër i çuditshëm.
Por ai mbeti i tillë edhe pasi partneriteti i NBC me Microsoft që e prodhoi atë përfundoi.
Ndryshimet e emrave gjithmonë mbartin një rrezik të natyrshëm dhe Presidentja e MSNBC, Rebecca Kutler, tha se për punonjësit është e vështirë të imagjinohet rrjeti nën një emër tjetër. “Ky nuk ishte një vendim që u mor shpejt ose pa debate të rëndësishme”, tha ajo në një memo për stafin.
“Gjatë kësaj kohe tranzicioni, NBC Universal vendosi që marka jonë duhet të ketë një identitet të ri dhe të veçantë”, tha ajo. “Ky vendim tani na lejon të përcaktojmë kursin tonë dhe të pohojmë pavarësinë tonë, ndërsa vazhdojmë të ndërtojmë organizatën tonë moderne të mbledhjes së lajmeve.”
Kutler tha se drejtimi editorial i rrjetit do të mbetet i njëjtë. “Ndërsa emri ynë do të ndryshojë, kush jemi dhe çfarë bëjmë nuk do të ndryshojë”, tha ajo.
Lidhja midis një divizioni lajmesh që thekson objektivitetin dhe një tjetri që nuk e fsheh prirjen e tij liberale ka shkaktuar prej kohësh tensione. Presidenti Donald Trump i referohet rrjetit kabllor si "MSDNC", që do të thotë Komiteti Kombëtar Demokrat. Edhe para ndryshimit të korporatës, NBC News ka zvogëluar përdorimin e personaliteteve të saj në MSNBC.
Disa personalitete të NBC News, si Jacob Soboroff, Vaughn Hillyard, Brandy Zadrozny dhe Antonia Hylton, i janë bashkuar MSNBC-së. Rrjeti ka punësuar gjithashtu Carol Leoning, Catherine Rampell dhe Jackie Alemany nga Washington Post, dhe Eugene Daniels nga Politico.
Maddow, në një episod të kohëve të fundit të Pivot, vuri në dukje se MSNBC nuk do të duhet të konkurrojë më me programet e NBC News për raportimin e produkteve nga terreni – që do të thotë se nuk do të marrë më "mbetjet".
«Në këtë rast, ne mund të ndjekim instinktet tona, të kemi pyetjet tona, prioritetet tona, për të marrë gjërat që na nevojiten nga gazetarët dhe korrespondentët», tha Maddow. «Dhe kështu do të jetë më mirë».
Joe Scarborough i MSNBC zbuloi logon e re të rrjetit në emisionin e tij të hënën në mëngjes. "Duket shumë sportive", tha ai.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd