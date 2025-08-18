Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Prodhuesi zviceran i orëve Swatch kërkon falje për reklamën që shfaq një gjest të konsideruar si racist
Transmetuar më 18-08-2025, 19:17

Prodhuesi zviceran i orëve Swatch kërkoi falje të hënën për një fushatë reklamuese që i mërziti konsumatorët në Kinë dhe gjetkë dhe tha se kishte "hequr menjëherë të gjitha materialet përkatëse në të gjithë botën".

Në një imazh për koleksionin Swatch Essentials, një model mashkull aziatik tregohet duke tërhequr skajet e qepallave lart dhe prapa me gishtat — një gjest që shihet si përçmues dhe racist, raportoi transmetuesi publik zviceran SRF.

Swatch shkroi në Instagram se “kërkojmë ndjesë sinqerisht për çdo shqetësim ose keqkuptim që mund të ketë shkaktuar kjo.” Kompania tha se do ta “trajtojë këtë çështje me rëndësinë më të madhe”.

SRF raportoi se kërkimfalja u postua edhe në rrjetin social kinez Weibo në kinezçe dhe anglisht.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

