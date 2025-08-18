Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Policia aksion në Tiranë/ Sekuestrohen 20 kg drogë çokollatë
Transmetuar më 18-08-2025, 17:04

TIRANË- Policia ka zhvilluar një aksion antidrogë ditën e sotme në Tiranë. Në kuadër të operacionit janë sekuestruar 20 kilogram drogë çokollatë.

Bëhet me dije se droga është kapur tek zona e ish-parkut. Sakaq, gjatë aksionit antidrogë është vënë në pranga edhe një person

