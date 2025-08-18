Policia aksion në Tiranë/ Sekuestrohen 20 kg drogë çokollatë

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 18-08-2025, 17:04
TIRANË- Policia ka zhvilluar një aksion antidrogë ditën e sotme në Tiranë. Në kuadër të operacionit janë sekuestruar 20 kilogram drogë çokollatë.
Bëhet me dije se droga është kapur tek zona e ish-parkut. Sakaq, gjatë aksionit antidrogë është vënë në pranga edhe një person
