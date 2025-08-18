Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Qëlloi me thi’kë të riun, gjykata e Korçës vendos masë sigurie arrest me burg për 41-vjeçarin
Transmetuar më 18-08-2025, 15:44

Ka përfunduar sot seanca gjyqësore në ambientet e spitalit për Aleks Qiqin, autorin e plagosjes së ndodhur pak ditë më parë në fshatin Dvoran të Korçës.

Gjykata e Korçës, pasi shqyrtoi kërkesën e Prokurorisë, vendosi masën e sigurisë “arrest në burg” për 41-vjeçarin, i cili akuzohet se ka plagosur me thikë një 27-vjeçar gjatë një konflikti.

Vendimi i togave të zeza u mor në linjë me kërkesën e akuzës, duke lënë autorin në qeli deri në përfundim të hetimeve.

