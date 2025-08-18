Interi dhe Bologna po përshpejtojnë për Asllanin

ITALI – Sot mund të jetë një ditë kyçe për të ardhmen e Asllanit: Interi dhe Bologna po punojnë për të arritur një kompromis në negociatat për mesfushorin shqiptar.
Për të përmbledhur: pasi refuzoi Real Betis një muaj më parë, Asllani u kontaktua vetëm nga Fiorentina dhe Torino, derisa Bologna mbërriti fundjavën e kaluar, një objektiv për të cilin lojtari ishte shumë i interesuar.
Diskutimet fillestare midis klubeve zbuluan një hendek prej 3-4 milionë eurosh midis çmimit të kërkuar dhe ofertës: 17 milionë euro u kërkuan nga Interi, ndërsa klubi emilian nuk ofroi më shumë se 12-13 milionë euro. Kësaj i shtohet edhe mungesa e marrëveshjes për kushtet, me zikaltrit e interesuar për një transferim të përhershëm dhe kuqeblutë e mbërthyer në një huazim me një opsion blerjeje.
Bllokimi fillestar u kapërcye duke gjetur një zgjidhje të mundshme bazuar në 12-13 milionë në para të gatshme, por duke përfshirë një përqindje prej 30% mbi rishitjen në të ardhmen. Diskutimet do të vazhdojnë mbi këtë bazë sot, me një shans të mirë për një rezultat pozitiv.
Nga ana e lojtarit, megjithatë, çështja e pagës mbetet për t’u zgjidhur: Asllani kërkon 2 milionë euro neto për sezon, ekuivalente me limitin e pagave të kuebluve. Bologna – sipas gazetës së sotme Il Resto del Carlino – ka bërë një ofertë fillestare prej 1.5 milionë eurosh.
Interi do të paguante pagat e korrikut dhe gushtit (320.000 euro), dhe për sezonin e parë, Asllani do të pranonte një pagë prej 1.8 milionë eurosh. Problemi qëndron në kushtet pasuese, një kontratë katërvjeçare me një opsion për një sezon të pestë në favor të Bolognas: për të zgjidhur situatën, Bologna do të duhej ta rriste pagën e lojtarit në 1.7-1.8 milionë euro për sezon.
