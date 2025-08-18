I moshuari përplaset nga një automjet, përfundon në spital

Një aksident ka ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin rrugor “Gjirokastër -Tepelenë” ku një 21-vjeçar duke drejtuar automjetin ka përplasur një 73-vjeçare.
Aktualisht e moshuara ndodhet në spital, jashtë rrezikut për jetën dhe grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.
Njoftim i Policisë:
Informacon paraprak/Rreth orës 08:15, në aksin rrugor “Gjirokastër-Tepelenë”, në vendin e quajtur “Ura e Kardhiqit”, shtetasi A. S., 21 vjeç, banues në Gjirokastër, duke drejtuar automjetin, ka përplasur aksidentuar shtetasen D. P., 73 vjeçe, banuese në fshatin Taroninë, e cila po merr ndihmë mjekësore në spital dhe është jashtë rrezikut për jetën.
Shtetasi A. S. u shoqërua në Komisariat, për veprime të mëtejshme.
Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.
