Aksidenti në Shkodër/ Tre të plagosurit janë bashkëshortja e viktimës dhe dy fëmijët e tyre të mitur

Policia ka dhënë detaje të reja sa i përket aksidentit të ndodhur në aksin rrugor “Shkodër-Lezhë”.
Bëhet me dije se tre të plagosurit janë bahskëshortja dhe dy fëmijët e mitur të viktimës.
Shkodër/Informacion shtesë
Në vijim të informacionit të dhënë më parë, për aksidentin e ndodhur në aksin rrugor “Shkodër-Lezhë”, bëjmë me dije se u bë i mundur identifikimi i shtetasit A. L., 47 vjeç, i cili humbi jetën nga ky aksident. 3 pasagjerët e dëmtuar (bashkëshortja e shtetasit A. L. dhe dy fëmijët e tyre të mitur) janë dëguar për mjekim në Spitalin e Shkodrës, jashtë rrezikut për jetën.
Grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.
