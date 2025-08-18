Pas humbjes së turpshme 6-0 në shtëpi, Santos shkarkon trajnerin

BRAZIL – Santos shkarkoi trajnerin e saj, Cleber Xavier, pas një humbjeje 6-0 në shtëpi të dielën nga Vasco Da Gama, ku Neymar u largua nga fusha duke qarë pas ndeshjes.
“Klubi falënderon trajnerin për shërbimet e ofruara”, tha Santos për Xavierin, i cili mori drejtimin e ekipit vetëm në prill “dhe i uron fat në vazhdimin e karrierës së tij”.
Rezultati e la Santosin – i njohur si klubi i legjendës braziliane Pele dhe tani i Neymarit – në vendin e 15-të në ligën e parë braziliane me 20 ekipe, dy pikë mbi zonën e rënies nga kategoria.
Neymar u ngushëllua në fushë nga një anëtar i stafit të Santos pas një ndeshjeje ku Philippe Coutinho i Vascos shënoi dy herë.
33-vjeçari Neymar, ish-ylli i Barcelonës dhe Paris Saint-Germain, u rikthye në klubin e fëmijërisë në janar pas një periudhe zhgënjyese në Arabinë Saudite dhe nënshkroi një zgjatje të kontratës në qershor që e mbante atë në Santos deri në fund të vitit.
