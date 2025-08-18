‘Është vrarë, mos e kërkoni!’ Zhduket pa gjurmë në Spanjë Miklovan Danaj

Spanjë/Shkodër, 18 gusht 2025
Miklovan Danaj, babai i një fëmije të mitur, është zhdukur pa gjurmë që prej datës 11 maj 2025 në Spanjë. Personi i fundit që e ka takuar është bashkëshortja e tij.
Pas zhdukjes, një person ka kontaktuar familjen, duke thënë: “Është vrarë, mos e kërkoni!”, gjë që ka shtuar dyshimet dhe shqetësimin e të afërmve.
Bashkëshortja e të zhdukurit ka bërë denoncim në Spanjë, ndërsa një kallëzim është bërë gjithashtu edhe në Shkodër.
Familjarët theksojnë se Danaj ka qenë i ndaluar në burg në Itali për tre muaj dhe kërkojnë zbardhjen e fatit të tij, duke shprehur dyshime serioze se ai mund të jetë vrarë. Autoritetet vijojnë hetimet për të gjetur të zhdukurin dhe për të sqaruar rrethanat e ngjarjes. BW
