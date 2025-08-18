Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Makina e bërë një grusht me hekura/ Aksident tragjik në Kryqëzimin e Kryebushatit, një i vdekur, dy të plagosur rëndë
Transmetuar më 18-08-2025, 12:51

Bushat, 18 gusht 2025

Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar në aksin Shkodër–Bushat, në afërsi të kryqëzimit të Kryebushatit. Një kamion është përplasur me një makinë, duke lënë një të vdekur e dy të plagosur rëndë.

Menjëherë në vendngjarje kanë mbërritur ambulancat, të cilat i kanë transportuar të plagosurit drejt Spitalit Rajonal të Shkodrës për ndihmë të specializuar mjekësore.

Shkaqet e aksidentit ende nuk janë të qarta, ndërsa Policia Rrugore ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave dhe përcaktimin e përgjegjësisë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...