Makina e bërë një grusht me hekura/ Aksident tragjik në Kryqëzimin e Kryebushatit, një i vdekur, dy të plagosur rëndë

Bushat, 18 gusht 2025
Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar në aksin Shkodër–Bushat, në afërsi të kryqëzimit të Kryebushatit. Një kamion është përplasur me një makinë, duke lënë një të vdekur e dy të plagosur rëndë.
Menjëherë në vendngjarje kanë mbërritur ambulancat, të cilat i kanë transportuar të plagosurit drejt Spitalit Rajonal të Shkodrës për ndihmë të specializuar mjekësore.
Shkaqet e aksidentit ende nuk janë të qarta, ndërsa Policia Rrugore ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave dhe përcaktimin e përgjegjësisë.
