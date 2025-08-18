Humb kontrollin e parashutës dhe ‘përfundon’ në Lungomare turistja në Vlorë(FOTO)

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 18-08-2025, 12:11
Një turiste ka mbetur e lënduar në Vlorë. Ajo ka qenë duke fluturuar e vetme me një parashutë, kur ka përfunduar në një plazh pranë Lungomares.
Report Tv sjell edhe pamjet e momentit kur ambulanca me bluzat e bardha kanë mbërritur për ti dhënë ndihmë mjekësore.
Ajo ka pësuar dëmtime të lehta dhe ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore.
