Humb kontrollin e parashutës dhe ‘përfundon’ në Lungomare turistja në Vlorë(FOTO)
Transmetuar më 18-08-2025, 12:11

Një turiste ka mbetur e lënduar në Vlorë. Ajo ka qenë duke fluturuar e vetme me një parashutë, kur ka përfunduar në një plazh pranë Lungomares.

Report Tv sjell edhe pamjet e momentit kur ambulanca me bluzat e bardha kanë mbërritur për ti dhënë ndihmë mjekësore.

Ajo ka pësuar dëmtime të lehta dhe ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore.

