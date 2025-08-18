Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kryeministri Rama njofton datat dhe rregullat për vitin e ri shkollor 2025-2026
Transmetuar më 18-08-2025, 11:55

Tiranë, 18 gusht 2025

Kryeministri Edi Rama ka publikuar informacion zyrtar lidhur me fillimin dhe përfundimin e vitit të ri shkollor 2025-2026, duke dhënë detaje të rëndësishme për nxënësit, prindërit dhe mësuesit.

Sipas njoftimit:

Data e fillimit të shkollës Data e mbarimit të shkollës

Datat e provimeve: Nxënësit do të informohen mbi kalendarin e provimeve për çdo cikël arsimor.

Regjistrimet dhe procedurat: Regjistrimet e nxënësve të rinj do të kryhen sipas udhëzimeve të Ministrisë së Arsimit, me dokumentacionin përkatës.

Kryeministri Rama gjithashtu theksoi rëndësinë e bashkëpunimit prind-shkollë për të garantuar një ambient mësimor të sigurt dhe të frytshëm. Nxënësit dhe mësuesit duhet të respektojnë rregullat e brendshme të shkollës, ndërsa prindërit mbështesin procesin arsimor duke monitoruar pjesëmarrjen dhe përparimin e fëmijëve.

Ministria e Arsimit do të ofrojë informacione të hollësishme për të gjitha shkollat dhe ciklet e arsimit në ditët në vijim, duke siguruar që çdo familje të jetë e përgatitur për vitin e ri shkollor.

