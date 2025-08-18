Kryeministri Rama njofton datat dhe rregullat për vitin e ri shkollor 2025-2026

Tiranë, 18 gusht 2025
Kryeministri Edi Rama ka publikuar informacion zyrtar lidhur me fillimin dhe përfundimin e vitit të ri shkollor 2025-2026, duke dhënë detaje të rëndësishme për nxënësit, prindërit dhe mësuesit.
Sipas njoftimit:
Data e fillimit të shkollës Data e mbarimit të shkollës
Datat e provimeve: Nxënësit do të informohen mbi kalendarin e provimeve për çdo cikël arsimor.
Regjistrimet dhe procedurat: Regjistrimet e nxënësve të rinj do të kryhen sipas udhëzimeve të Ministrisë së Arsimit, me dokumentacionin përkatës.
Kryeministri Rama gjithashtu theksoi rëndësinë e bashkëpunimit prind-shkollë për të garantuar një ambient mësimor të sigurt dhe të frytshëm. Nxënësit dhe mësuesit duhet të respektojnë rregullat e brendshme të shkollës, ndërsa prindërit mbështesin procesin arsimor duke monitoruar pjesëmarrjen dhe përparimin e fëmijëve.
Ministria e Arsimit do të ofrojë informacione të hollësishme për të gjitha shkollat dhe ciklet e arsimit në ditët në vijim, duke siguruar që çdo familje të jetë e përgatitur për vitin e ri shkollor.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd